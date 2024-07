Partono le silent disco sulla riviera ligure, il 24 luglio tocca a Porto Venere

Domenica 7 luglio a Taggia, alla Darsena di Arma di Taggia (dalle 22 all’1 di notte), appuntamento con la prima delle 4 silent disco organizzate dalla Regione Liguria in collaborazione con i Comuni ospitanti, per animare ancora di più l’estate nella nostra regione.

“Si parte dall’estremo ponente ligure per una serata di divertimento e musica, in totale silenzio, e quindi senza disturbare il sonno – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Eventi come questo vanno a potenziare la ricca offerta turistica della nostra regione, sempre più capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore grazie a un mix unico fatto di mare, cultura, enogastronomia, divertimento, un entroterra meraviglioso e a portata di mano e attività all’aria aperta”.

