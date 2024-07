Albenga. Un lavoro profondo sia per quanto riguarda la costruzione della rosa della prima squadra che per la ristrutturazione del proprio settore giovanile. Prosegue incessante l’impegno del Pontelungo in vista della prossima stagione, un’annata che il club granata auspica ricca di successi.

Oggi per il sodalizio del presidente Michele Neri è la giornata scelta per svelare il nome dell’allenatore e di alcuni membri dello staff della propria squadra Juniores.

