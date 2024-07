Premio Bindi 2024 a Santa Margherita dal 5 al 7 luglio, a Motta il premio alla carriera

Santa Margherita Ligure. Il Premio Bindi 2024 si tiene a Santa Margherita Ligure, Genova, dal 5 al 7 luglio: arrivato alla sua ventesima edizione con il contributo del Comune, della Regione Liguria, di Nuovo Imaie e Soundreef è diretto dal cantautore ligure Zibba e si svolge all’Anfiteatro Bindi, ai Giardini a mare.

«Grazie a questo Premio, i nomi di Umberto Bindi e di Santa Margherita si sono uniti da tempo in un abbraccio destinato a durare a lungo», ha dichiarato Guglielmo Caversazio, il sindaco della città. «In un’epoca in cui la creatività musicale attraversa una fase di crisi, la nostra città contribuisce al lancio di giovani cantautori che in seguito sono soliti affermarsi a livello nazionale e di critica, confermando la qualità dell’event».

» leggi tutto su www.genova24.it