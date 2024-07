Rifiuti, Comue di Genova e Amiu premiati a “Comuni ricicloni”

Genova. Smaltire correttamente l’olio esausto e incrementare la raccolta differenziata del vetro per diminuire l’impatto ambientale e dare nuova vita ai rifiuti. Questa mattina, Comune di Genova e Amiu Genova sono stati premiati a Roma nell’ambito della 31^ edizione di “ComuniRicicloni”, lo storico dossier di Legambiente – con il patrocinio del MASE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – che fa il punto sull’impegno delle città e delle comunità italiane nel riciclo.

“ComuniRicicloni” – inserita nell’ambito dell’EcoForum organizzato da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club in collaborazione con Conai e Conou, i Consorzi nazionali imballaggi e oli usati – ha voluto premiare Genova per le due campagne di informazione ambientale lanciate nell’ultimo anno da Amiu insieme a Conoe (Consorzio nazionale per il recupero dell’olio vegetale esausto) e Coreve, il Consorzio per il riciclo del vetro.

