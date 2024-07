Dal Gruppo consiliare Progresso per Sestri – Un passo avanti

“Fondare biblioteche pubbliche è un po’ come costruire ancora granai pubblici” scriveva la scrittrice Marguerite Yourcenar e oggi più che mai facciamo nostre queste parole per festeggiare insieme quarant’anni di un luogo così importante e significativo per l’intera comunità.

» leggi tutto su www.levantenews.it