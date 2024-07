Genova. I saldi estivi in Liguria cominciano sabato 6 luglio e finiscono, dopo una durata di 45 giorni, il 19 agosto.

La data di inizio dei saldi estivi in Liguria, così come stabilito in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo, dal 2023 è stata unificata su quasi tutto il territorio nazionale per andare incontro alle richieste sempre più pressanti delle associazioni di categoria.

» leggi tutto su www.genova24.it