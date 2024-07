Trasporto pubblico, Usb in allarme per la tenuta dei conti: “Non si tocchi il personale”

Genova. A pochi giorni dall’incontro avvenuto tra Regione Liguria e sindacati, continua a destare preoccupazione la quota dei fondi destinati al trasporto pubblico che arriverebbe al 50% del fabbisogno, in attesa di un nuovo sblocco di fondi nazionali ancora in alto mare.

Per questo motivo il sindacato di base Usb si prepara alla battaglia: “Siamo molto preoccupati – scrive la Rsa Amt di Usb – fermo restando lo stallo dei fondi stanziati dal governo (4.9 miliardi come 14 anni fa) a riguardo le aziende di Tpl devono fare fronte a un aumento dei costi (carburante, energia in primis) se poi andiamo a sommare gli aumenti di costi diretti ed indiretti a seguito di scelte aziendali discutibili volte a compiacere amministratori manager e politici a cui piace mettersi in mostra coi soldi pubblici del Tpl ma che nel momento di bisogno del settore fanno orecchie da mercante, questo tipo di situazioni è già stato vissuto in passato e la soluzione è stata il taglio dell’ integrativo ai dipendenti”.

» leggi tutto su www.genova24.it