Treni, lavori sul nodo di Genova dal 6 luglio all’8 settembre: cancellazioni e modifiche

Liguria. Modifiche alla circolazione dei treni, con possibili cancellazioni e ritardi, per i lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova e sulla linea Genova-Acqui Terme dal 6 luglio all’8 settembre.

Dopo un assaggio d’estate complicato per chi viaggia in treno in Liguria, a partire da questo fine settimana ci saranno nuove modifiche alla circolazione, con un impatto soprattutto su determinate linee: la Genova-Acqui Terme, Genova-Busalla e Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure durante i prossimi mesi risulteranno interrotte, per fasi, al traffico ferroviario.

