Varese Ligure celebra la Madonna della Visitazione

Il Comune di Varese Ligure, con la collaborazione di Pro Loco, Associazione Liguri nel Mondo e il Comitato per i festeggiamenti della Madonna della Visitazione sono orgogliosi di annunciare la trasmissione in diretta streaming della tradizionale Festa della Madonna della Visitazione, un evento che segna il ritorno di una celebrazione profondamente radicata sia nella comunità locale che in quella dei varesini nel mondo in particolare in California. L’appuntamento è per domenica 7 luglio, a partire dalle 20:30. La festa, che risale al 1818, rappresenta un momento di forte coesione culturale e spirituale. Quest’anno, grazie alla tecnologia, il legame tra i varesini locali e quelli oltreoceano sarà più forte che mai. La diretta streaming permetterà a tutti i varesini, indipendentemente da dove si trovino nel mondo, di partecipare attivamente alla celebrazione.

Programma della serata:

20:30 – Inizio della trasmissione con una panoramica sull’oratorio dei Santi Rocco e Antonio e saluto delle autorità civili di Varese Ligure.

21:00 – Celebrazione della messa e, successivamente, inizio della tradizionale processione.

