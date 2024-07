Alassio, oltre tre chili di marijuana nascosta nel magazzino: cinquantenne in manette

Alassio. Oltre tre chilogrammi di marijuana e materiale utile per il confezionamento delle dosi nascosti in un magazzino: alassino di 52 anni in manette dopo la perquisizione avvenuta nella giornata di ieri.

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati fortemente voluta dal Questore di Savona e finalizzata in particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

