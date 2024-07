Camogli: asfaltature completate e future; intervento su fognatura

A Camogli i lavori di asfaltatura dalla zona Migliaro in via Ruffini e in largo Felicina Casabona sono terminati. “Sono soddisfatto perché l’intervento è stato realizzato velocemente e a costo zero, grazie alla Città metropolitana e all’impegno dell’amministrazione. La via è l’ingresso della città e dà un’impronta diversa; un risultato importante” spiega il sindaco Giovanni Anelli. A settembre si proseguirà con l’asfaltatura in corso Mazzini, sempre a costo zero grazie a Città metropolitana. Per effettuarla occorrerà chiudere la via.

Altro intervento quello in via Ruffini per la perdita di una fognatura. E’ un lavoro atteso da una decina di anni e che ha causato disagi anche ad alcuni appartamenti. Ad Iren occorreranno 4 settimane, ma la strada non verrà chiusa.

