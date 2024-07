Oggi pomeriggio alle 18.30 nel chiostro del Santuario del Boschetto, primo appuntamento nell’ambito di “Camogli, passeggiate nel passato” a cura di Farida Simonetti. Tèma: “Fede e coraggio sul mare. Gli ex voto marinari del Santuario del Boschetto”. Un’occasione per scoprire storie di commerci, di rotte oceaniche, di pericoli affrontati sul mare, raccontate dai migliori pittori liguri, e non solo, specialisti del genere. Ingresso libero.

» leggi tutto su www.levantenews.it