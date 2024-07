Camogli: via Romana a senso unico, polemiche

A Camogli movimentato incontro in Sala Consiliare sulla viabilità di via Romana indetto dall’amministrazione comunale per informare i cittadini. Il sindaco Giovanni Anelli ha spiegato che un mese fa è stato convocato dalla Prefetto di Genova, Cinzia Torraco. Con lei rappresentanti di Carabinieri, Polizia stradale, Anas, Città metropolitana. In sintesi, sulla scorta di uno studio condotto sulla via e di una successiva relazione da loro redatta, la Prefetto ha preso la decisione di istituire il senso unico in via Romana dall’alto (via Aurelia) al basso poiché risulta non sicura.

Ad udire queste parole si è scatenato un po’ di putiferio. Comprensibile perché la decisione sconvolge in parte le abitudini di chi vi abita creando disagio, ma segnale nella modalità di espressione di alcuni, di poca educazione sia nei confronti dei presenti sia nei confronti di chi, come il sindaco, ha un ruolo istituzionale. Anelli poteva benissimo mettere dei manifesti che annunciavano la decisione presa dopodiché istituire il senso unico; invece, prendendosi la responsabilità di aspettare a metterlo in pratica, ha preferito insieme ad assessori e consiglieri indire l’incontro.

