Allevatore di uccelli denunciato all’autorità giudiziaria dai Carabinieri Forestali. E’ l’esito di un accertamento, svolto dai militari del Nucleo Cites nel capoluogo, sul rispetto della normativa per il benessere degli animali. L’allevatore sottoposto al controllo, in possesso di una sessantina di esemplari di avifauna di piccola taglia, aveva tra questi due cardellini privi di anello identificativo alla zampa. Il cardellino, protetto dalla legge, in particolare dalla Convenzione di Berna, rientra tra le specie tutelate dalla ‘Legge sulla caccia’ del 1992. Questi volatili non possono essere catturati in natura, ma possono nascere e crescere in cattività in voliere o gabbie di idonee dimensioni nonché marcati con un anello inamovibile, per garantire la tracciabilità della sua provenienza. I due cardellini in cui si sono imbattuti i Carabinieri Forestali, come detto, ne erano sprovvisti; i militari li hanno perciò ritenuti catturati in natura e di conseguenza tenuti in condizioni non compatibili con il loro essere. I due animali sono stati posti sotto sequestro.

L’articolo Cardellini privi di anello identificativo, denunciato allevatore di avifauna proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com