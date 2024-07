Coldiretti alla prefetta: “Piano di abbattimento cinghiali per eradicare la peste suina”

Si è tenuto stamattina l’incontro tra il direttore di Coldiretti La Spezia Paolo Campocci e la prefetta della Spezia, Maria Luisa Inversini, nel quale sono state spiegate al governo del territorio le problematiche della provincia relative ai danni da fauna selvatica e nello specifico dai cinghiali, così da rendere pubbliche e trasparenti le motivazioni dell’indetta manifestazione.

La mattina di mercoledì 10 luglio, in Piazza De Ferrari, gli agricoltori di tutta la Liguria si riuniranno per manifestare contro i danni dei cinghiali alle coltivazioni, agli orti, agli allevamenti e, non in ultimo, ai cittadini. “Una piaga sociale che sta toccando tutti: dall’entroterra alle coste,” commentano Marco Lucchi e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti La Spezia. “Anche da qui partiranno dei pullman con centinaia di agricoltori dello spezzino che porteranno la voce del levante ligure e la testimonianza dei danni subìti: per l’occasione sarà infatti allestita un’esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall’avanzata senza freni dei cinghiali.”

