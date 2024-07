Confermato, la stagione dello Spezia comincia da Salerno. Aquile in campo il 12 agosto

La stagione dello Spezia comincerà dallo stadio Arechi di Salerno. Dopo le previsioni che erano solo da ufficializzare, è arrivata oggi la conferma dalla Lega Serie A, che ha reso noto il calendario della coppa nazionale, che vedrà lo Spezia di Luca D’Angelo entrare in corsa nei trentaduesimi. Le Aquile, testa di serie numero 35, saranno avversarie della testa di serie 23, ovvero la Salernitana appena retrocessa in Serie B, che avrà il favore di disputare in casa il turno ad eliminazione diretta.

La partita si svolgerà lunedì 12 agosto alle ore 20.45, con diretta televisiva assegnata a Canale 20, sulle reti Mediaset. Poco più di un mese, dunque, dal via ufficiale della stagione dello Spezia, che una settimana dopo invece farà il suo esordio nel campionato di Serie B, contro un avversario che verrà conosciuto il 10 luglio, giorno della presentazione dei calendari. In caso di passaggio del turno, lo Spezia andrebbe ad affrontare la vincente di Udinese e la vincente della sfida preliminare tra Juve Stabia e Avellino, in campo il 4 agosto.

