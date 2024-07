Corruzione, Signorini ai pm: “Temevo i controlli perché andare a Montecarlo con Spinelli era inappropriato”

Liguria. “Ero perfettamente consapevole che tutti sapevano che andavo a Montecarlo con Spinelli e che questo era un comportamento inappropriato” ma “non l’ho mai favorito nel mio compito di presidente dell’autorità portuale”. Dice così ai pm Paolo Signorini, che si trova in carcere da due mesi per corruzione, provando a spiegare una delle tante intercettazioni a suo carico, da cui emerge come l’allora presidente del porto temesse che eventuali controlli sul conto di Spinelli potessero svelare i viaggi a Montecarlo e le altre utilità ricevute.

Proprio in questi giorni i suoi avvocati Enrico e Mario Scopesi depositeranno una nuova istanza perché Signorini – oggi licenziato anche da Iren – possa andare ai domiciliari (istanza che dovrebbe essere accolta dalla gip Faggioni dopo il sostanziale via libera del tribunale del Riesame). La Procura aveva espresso parere negativo e alla base di quel giudizio c’è proprio questo interrogatorio del 27 maggio dove lui nega ogni addebito.

» leggi tutto su www.ivg.it