Falconara, Pci: “Evidente fin da subito non esistessero reali presupposti per escludere partiti”

“Ci era apparso evidente fin da subito come non esistessero reali presupposti, se non motivazioni politiche, per la modifica regolamentare che intendeva escludere i partiti politici dalla possibilità di organizzare feste e sagre al Parco di Falconara, partiti non più autorizzati a richiedere l’utilizzo della struttura comprensiva di cucina, di terrazza esterna e dell’area pavimentata in legno per lo svolgimento delle rispettive iniziative”. Così in una nota Matteo Bellegoni, segretario regionale del Partito comunista italiano, a commento della sentenza del Tar che ha visto annullata la menzionata modifica al regolamento varata dall’amministrazione comunale di Lerici. “Lo spazio pubblico delle città costituisce il patrimonio collettivo di una comunità locale pertanto il Comune, nell’ambito dei propri regolamenti per stabilire i presupposti e le condizioni di autorizzazione alla sua occupazione, può prevedere condizioni particolari a seconda della tipologia dell’area ma deve farlo sempre nel rispetto di tale principio”, conclude Bellegoni.

