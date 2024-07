Guerri alla cerimonia in memoria del dottor Giannotti, torturato e ucciso dalla Decima Mas

L’assessore Giulio Guerri, in rappresentanza dell’amministrazione comunale della Spezia, ha partecipato a Panicale di Licciana Nardi alla cerimonia in ricordo del dottor Giuseppe Giannotti, tenutasi in occasione dell’ottantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto durante il rastrellamento nazifascista del luglio del 1944 in Lunigiana. Dopo aver conseguito la laurea in medicina a Pisa e le successive specializzazioni nelle malattie polmonari e nella cura della tubercolosi a Milano e a Pavia, Giannotti fu un medico molto apprezzato in tutta la Lunigiana per le sue doti umane e professionali e direttore del Consorzio antitubercolare della Spezia e di Sarzana. Aiutò nelle cure e nel sostentamento i primi partigiani che erano in montagna nella primavera del 1944 e per questo questo fu catturato, torturato ed ucciso dai miliziani della Decima Mas. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari, numerose autorità ed associazioni e tanti cittadini. “Quella del dottor Giannotti – sottolinea l’assessore Guerri – è una grande figura e un luminoso esempio di umanità votata al bene, di cui onoreremo la memoria anche nella nostra città”.

