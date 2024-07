Musica, vintage, leccornie, pompieri in erba e tanto altro: torna la Notte bianca di Aulla

Musica, esibizioni, gastronomia, street food, mercato, dj set, giochi per bambini. Ecco gli ingredienti della Notte bianca di Aulla, organizzata dal Comune e dalla ProLoco Città di Aulla. Appuntamento per sabato 6 luglio, a partire dalle 19, quando l’atmosfera di festa animerà le vie aullesi, pronte ad accogliere centinaia di visitatori fino a tarda notte. Previsti diversi punti musicali fissi, scuole di ballo che si alterneranno in varie piazze, mercato del vintage nel centro storico, un’esposizione del Vespa Club, di auto da rally, di auto storiche e concessionarie. Ci saranno, inoltre, i gazebo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con i cani dell’unità cinofila. Tra le presenze confermate c’è il ritorno di Pompieropoli, grazie alla disponibilità sia del distaccamento di Aulla sia del comando provinciale dei vigili del fuoco di Massa Carrara: sarà allestito in Piazza Craxi uno spazio per le esercitazioni rivolte ai bambini, i quali al termine riceveranno un attestato. I buongustai troveranno delizie per il palato come lampredotto, asado, porchetta, focaccette lunigianesi e testaroli. Le strade comunali saranno chiuse dalle 17,30 e la statale dalle 18,30, la riapertura totale alla circolazione stradale è prevista per le 2 del mattino successivo. In Piazza Roma parcheggio per persone con disabilità. All’opera per la sicurezza della serata oltre quaranta volontari delle varie associazioni di protezione civile. “Abbiamo lavorato molto per realizzare la Notte bianca, un appuntamento fisso, da non perdere”, commenta il delegato al Commercio del Comune, Andrea Caponi.

