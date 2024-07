Non ce l’ha fatta la bimba di sei anni caduta in piscina a Sesta Godano

E’ stata dichiarata la morte cerebrale della bimba sei anni ricoverata d’urgenza ieri al Gaslini di Genova dopo essere stata notata esanime nelle acque della piscina pubblica di una struttura a Sesta Godano in Val di Vara dove stava trascorrendo una giornata organizzata dal Comune di Sestri Levante, dove risiedeva. Lo riporta Ansa.

La piccola quando è stata tirata fuori dall’acqua risultava in condizioni disperate. I presenti sul posto e il personale del 118 hanno fatto il possibile. La rianimazione è durata per cinquanta minuti, il suo cuore aveva ricominciato a battere per poi essere trasferita al Gaslini dove è stata raggiunta dai genitori che l’hanno vegliata fino all’ultimo nella speranza che potesse riprendersi. Parole di profondo cordoglio sono state espresse anche dal primo cittadino Franscesco Solinas di Sestri Levante.

