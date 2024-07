Pieve Ligure: tra i 4 Comuni liguri premiati per la raccolta differenziata

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

A Roma la XXXIª edizione dei “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che fotografa e premia l’impegno dei Comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto avvio a riciclaggio dei materiali raccolti nel 2023, ha individuato in Pieve Ligure uno dei 4 Comuni della Liguria meritevoli di ricevere l’attestato di Comune Riciclone.

I Comuni Ricicloni proclamati oggi che hanno contenuto la produzione pro capite di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento al di sotto dei 75 kg per abitante/anno sono 698 (su 7986 Comuni italiani); e i cittadini serviti da un servizio di gestione dei rifiuti efficiente sono poco più di 4milioni, cioè il 6,9% del totale della popolazione.

