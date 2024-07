Premio Paganini, Uto Ughi è il nuovo presidente della giuria

Genova. Il Maestro Uto Ughi è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi. Ad accoglierlo la consigliera delegata Barbara Grosso. L’incontro si è svolto dopo quello tenuto dal sindaco Marco Bucci, a margine del Comitato Paganini di ieri, organizzato nella Sala della Giunta Vecchia e presieduto da Giovanni Panebianco, presente anche questa mattina con alcuni componenti del Comitato, tra cui il dott. Francesco Micheli, il sovrintendente Claudio Orazi e la principessa Orsini, con il Direttore Artistico, Maestro Nicola Bruzzo e il Segretario Generale del Premio Gloria Piaggio. Il Maestro Ughi era accompagnato da Natascia Chiarlo, assistente artistica e vice presidente della Fondazione Ughi.

Dopo i colloqui nello Studio storico, la delegazione si è spostata nelle Sale Paganiniane, ammirando il celebre Cannone e, a seguire, il Maestro Ughi ha visitato il plastico di Genova 2030 nella sala giunta vecchia.

«L’incontro con la consigliera Grosso, cordialissima, mi ha dato modo di esprimere ancora una volta sentimenti di soddisfazione, orgoglio e gratitudine per essere stato chiamato a presiedere la Giuria internazionale della prossima edizione del leggendario Premio Paganini – ha dichiarato il maestro Ughi – Sentimenti ribaditi anche ieri al Presidente Panebianco e all’intero Comitato Paganini cui ho avuto il piacere di partecipare. Sono tornato a Genova molto volentieri, è sempre bellissima e sono lieto di avere modo di tornarci spesso per il lavoro che ci aspetta con il Direttore Artistico Bruzzo. Sarà una Giuria eccezionale, così come eccezionale sarà la 58^ edizione. L’atmosfera che si respira nel Premio, la cui sede ho visitato ieri, è davvero positiva. Sono felice vi sia una squadra giovane. È questo un messaggio molto importante, lo stesso su cui, in questa fase della mia vita e della mia carriera, ho scelto di impegnarmi fortemente. I giovani sono i protagonisti del domani e dobbiamo fare il massimo per individuare e sostenere nuovi talenti, per avvicinare pubblici giovani alla musica classica e alla straordinaria arte del violino».

«È un piacere e un orgoglio per Genova accogliere oggi il maestro Uto Ughi, figura leggendaria del violinismo internazionale quale Presidente di Giuria della 58^ edizione del Premio Paganini – ha dichiarato la consigliera Grosso – Il maestro Ughi porta sicuramente un ulteriore valore aggiunto in termini di visibilità internazionale al Premio, che in tutte le missioni istituzionali della città di Genova, risulta sempre molto apprezzato».

