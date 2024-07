Rapallo: Carlo Bagnasco derubato in pieno centro a Roma alle 10.30

L’ex sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è stato derubato questa mattina a Roma in via Lungotevere, alle 10.30. Era nella capitale per partecipare alla conferenza stampa di Forza Italia, con Antonio Tajani, e illustrare le prossime mosse del partito in campo nazionale. Carlo Bagnasco vi ha partecipato in qualità di Coordinatore regionale della Liguria e nella trasferta lo hanno accompagnato sette giovani “forzisti”. Per il viaggio è stato quindi noleggiato a Rapallo un furgone Renault poi posteggiato sul lungotevere in prossimità dell’albergo dove Bagnasco e i compagni di viaggio hanno soggiornato. Ignoti alle 10.30 hanno infranto un finestrino del furgone appropriandosi poi di abiti e soprattutto attrezzature informatiche. “Fortunatamente avevamo con noi documenti e contanti- dice Bagnasco – ma si sono appropriati di abiti e strumentazioni elettroniche per un totale di almeno 6.000 euro. Mai avrei creduto che i ladri potessero agire impuniti alle 10.30 del mattino. Una pessima esperienza”.

L’assicurazione rimborserà il costo di un nuovo finestrino alla ditta proprietaria del furgone. Niente più. Il furto è stato denunciato alla Polizia di Stato che visionerà le telecamere della zona per tentare di dare un nome ai ladri.

