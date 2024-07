Prosegue la costruzione della Cairese in vista del campionato di Serie D. Nessuna rivoluzione come da programmi. Dopo la conferma del tris di centrocampo formato da Lazzaretti, Silvestri e Turone, a Emanuele Boveri si aggiungono i difensori Juan Pablo Gargiulo e Alessio Garbarino. Sul fronte nuovi innesti, è stato annunciato Luca Castiglia. Ha lasciata la truppa Santiago Sogno, in direzione Pietra Ligure.

Il comunicato:

