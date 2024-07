Genova. La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo Mario Mascia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di adeguamento della spiaggia libera e inclusiva degli ex capo Marina, in corso Italia.

Gli interventi, finanziati dal Comune di Genova per un importo di oltre 125.000 euro, partiranno la prossima settimana. Domani la riapertura della spiaggia di Capo Marina.

