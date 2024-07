Sport per tutti: al Parco Tigullio di Lavagna

Da 100% Lavagna

Si è concluso ieri pomeriggio al Parco Tigullio il Progetto “Sport per tutti a Lavagna 2024” promosso, finanziato e realizzato dall’associazione 100% Lavagna: è andato tutto alla perfezione e abbiamo visto tanti ragazzi divertirsi correre all’aria aperta e stare insieme nel rispetto reciproco. È una grande soddisfazione per tutti: i nostri ragazzi sono la nostra vita e il futuro del mondo e questi giovani che hanno partecipato si sono dimostrati educati, gentili, sinceri, disponibili, entusiasti.

Ringrazio Laura Corsi (ideatrice e protagonista in ogni fase della realizzazione), la Scuola Media don Carlo Gnocchi, tutte le Società sportive che hanno partecipato (Lavagnese calcio, Polysport basket Lavagna, Scuola di volley Carasco, Bocciofila Cavese, Flag-football Predatori, Cheerleaders) tutti i volontari dell’Associazione 100% Lavagna, Lavagnasport, i Sestieri, gli sponsor (Aqua de Ma’, CIV Centro storico e CIV Cavi Arenelle, Società sportiva Riboli) don Tavella, don Robba.

» leggi tutto su www.levantenews.it