Una targa in memoria dei tre finanzieri morti nell’esplosione del 1916 al molo Pirelli-Pagliari

Questa mattina al Molo Pagliari si è tenuta la cerimonia di svelamento della targa in memoria dei tre militari della Guardia di Finanza caduti nell’adempimento del dovere a causa di una esplosione avvenuta al molo Pirelli-Pagliari il 3 luglio 1916. Il maresciallo Antonio Giannoni e le guardie Giuseppe Sardi ed Emilio Rossi persero la vita in quel tragico evento che vide morire nel complesso 281 persone. La deflagrazione si verificò durante le operazioni di carico di esplosivi da un piroscafo su vagoni merci; durante le fasi di carico si verificò un incendio che causò lo scoppio di 157 tonnellate di polvere da sparo. “Una ferita ancora aperta nella memoria e nel cuore degli spezzini, un episodio tragico dove persero la vita oltre 281 persone tra forze dell’ordine, marinai e civili. Tutti i militari sul luogo quel giorno cercarono con coraggio di evitare il peggio e oggi in particolare ricordiamo, in occasione del 250esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza, tre finanzieri che a costo della propria stessa vita si adoperarono per mettere al sicuro la popolazione”, le parole del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che ha scoperto la targa assieme al comandante provinciale della Guardia di Finanza Benedetto Labianca, accompagnato dal presidente della sezione Anfi della Spezia Stefano Baduini, presenti numerose autorità civili, militari e religiose. L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto delle celebrazioni del 250° anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza. Sulla facciata dei Cantieri San Lorenzo era presente un cippo commemorativo che il comandante Labiancca ha chiesto di poter riposizionare presso la Caserma T. Santini, sede del comando provinciale, poiché lo stesso era poco visibile e non in buono stato di conservazione; al posto del cippo è stata collocata una targa commemorativa meglio distinguibile.

