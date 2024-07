Un’estate di cinema all’aperto con l’Italia, apre “Perfect Days” di Wim Wenders

Si rinnova l’appuntamento con le proiezioni estive all’aperto del Cinema Italia di Sarzana. Come da tradizione l’appuntamento è nel suggestivo spazio accanto alla sala, a due passi dalla cattedrale di Santa Maria e dall’oratorio di San Girolamo. Presenterà i film Joe Denti, narratore della storia del cinema. In programma una fitta e intensa proposta che intende andare incontro esaustivamente ai gusti del pubblico. Si parte 9 (versione originale sottotitolata) e 10 luglio con “Perfect Days” di Wim Wenders; a seguire, l’11 e il 12 luglio, ecco “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki; il 13 e il 14 luglio sarà la volta di “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi; il 16 (versione originale sottotitolata) e il 17 luglio torna Wim Wenders con “Buena Vista Social Club”; il 18 e il 19 tocca a Ken Loach con “The Old Oak”; si prosegue 20 e 21 luglio con “Io capitano” di Matteo Garrone; ancora Wenders il 23 (versione originale sottotitolata) e il 24 luglio con “Il cielo sopra Berlino”; mentre il 25 e il 26 luglio l’appuntamento sarà con “Un colpo di fortuna” di Woody Allen; per il 27 e il 28 luglio ecco in programmazione “The Animal Kingdom” di Thomas Cailley; chiuderà infine il mese, nei giorni 30 e 31, “Il ragazzo airone” di Hayao Miyazaki.

Aprirà agosto (1 e 2) “Appuntamento a Land’s End”, diretto da Gillies MacKinnon; per le serate del 3 e del 4 agosto ecco “Hitman” di Richard Linklater; seguirà, 6 (versione originale sottotitolata) e 7 agosto, “Parla con lei” di Pedro Almodovar; 8 e 9 agosto sarà proiettato “La sala professori” di İlker Çatak; 10 e 11 agosto “Inside Out 2”, diretto da Kelsey Mann; per il 13 (versione originale sottotitolata) e il 14 agosto torna Almodovar, con “Volver”; il 15 e il 16 agosto l’appuntamento sarà con “Past Lives” di Celine Song; quindi, 17 e 18 agosto, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani; il 20 e il 21 agosto “Il mio amico robot” di Pablo Berger; il 22 e il 23 ecco “Anatomia di una caduta”, diretto da Justine Triet; seguirà, 24 e 25 agosto, “La zona di interesse”, regia di Jonathan Glazer; per le serate del 27 e del 28 agosto torna “Corto di sera”, l’ormai tradizionale appuntamento con i cortometraggi; 29 e 30 agosto, penultimo film della rassegna, ecco “C’era una volta in Buthan”, diretto da Pawo Choyning Dorji; chiusura con “Povere creature” di Yorgos Lanthimos, in programma 31 agosto e 1° settembre.

Inizio film ore 21.30; biglietto 6.50 euro per “Perfect Days”, “Il ragazzo airone”, “Appuntamento a Land’s End”, “Hitman”, “Past Lives”, “C’era una volta in Buthan” e “Povere creature”; 3,50 euro in tutti gli altri casi. QUI il programma scaricabile.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com