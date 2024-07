Angelo Vaccarezza incontra il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta

Quiliano. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in visita al Comune di Quiliano e al neo rieletto sindaco Nicola Isetta.

“È certamente noto a tutti che Nicola ed io politicamente non siamo esattamente delle stesse vedute – sottolinea Vaccarezza – Ma su una cosa siamo d’accordo ed è il profondo amore per il territorio. Nicola è stato appena rieletto, è riuscito nella legislatura precedente a fare un lavoro tale da permettergli di andare avanti con i progetti in itinere”.

E prosegue: “Il territorio di Quiliano negli ultimi anni ha subito danni importantissimi a causa dei diversi eventi alluvionali: parliamo di somme che si aggirano intorno ai 7 sette milioni e settecentomila euro. Grazie alla sinergia e alla collaborazione con Regione Liguria gli interventi sono stati tutti realizzati e quasi completamente terminati. Il comprensorio alle spalle di Quiliano è ricco di potenzialità e di risorse in ambito turistico ricettivo”.

» leggi tutto su www.ivg.it