Auto in fiamme in una galleria della A7: autostrada bloccata verso Genova

Genova. Sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 e il bivio per la A10 verso Genova, il traffico è bloccato, con 3 km di coda, a causa di un auto in fiamme, all’interno della galleria Torbella Sud sulla tratta in direzione di Genova.

L’incendio è scoppiato introno all 19.30. Le tre persone che viaggiavano all’interno della vettura sono riuscite a mettersi in salvo in maniera autonoma e quindi non si registrano feriti. Al momento non è chiara la dinamica dell’evento e se l’incendio sia scoppiato in maniera autonoma o a seguito di un incidente. Ancora da capire se si tratta di una vettura elettrica o a carburante.

