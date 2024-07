L’appuntamento, per i tifosi e non di calcio, è fissato per giovedì 1 agosto dalle 18.30 alle 22 al bar Auriga, sul lungomare, dove verrà presentata ufficialmente una nuova società: Camogli Football Club Ads 2024.

Un’anteprima oggi in Sala Consiliare alla presenza di Claudio Pompei, consigliere comunale con delega a Sport, Tempo libero e Politiche giovanili e del vicesindaco Lorenzo Ghisoli.

