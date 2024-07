Dall’US Sestri Levante 1919

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive dell’esterno offensivo Giuseppe Maria Brugognone. Il neo corsaro, leva 2005, proviene dal Seravezza in Serie D dove ha realizzato 5 gol in 35 presenze.

