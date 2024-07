Calcio, Totaro saluta Loano: “Un grazie non basta”. L’Imperia attende lui e i gemelli Graziani

Imperia. “Ho passato tre anni bellissimi, un gruppo fantastico. Un grazie non basta, Loano sempre nel cuore“. Un post di saluti e ringraziamenti per Edoardo Totaro, il bomber classe 2004 autore di tre annate di livello alla San Francesco Loano. Quest’anno un vero exploit con il titolo di capocannoniere del campionato di Promozione e il salto in Eccellenza.

Su di lui era una corsa a tre, che ora sembrerebbe aver trovato una squadra favorita: Totaro va verso l’Imperia, prevista per prossima settimana la conferma definitiva dell’operazione.

