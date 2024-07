Cinghiali e fauna selvatica, Europa Verde sulle barricate: “Regione Liguria faccia pace con il suo ecosistema”

Genova. “S.O.S. Emergenza cinghiali – si invoca il provvidenziale intervento dell’esercito: abbondano i racconti circa nuovi episodi che vedono i cittadini in pericolo a causa di una costante invasione da parte di questa specie, e celermente si fanno spazio messaggi dai titoli altisonanti, anche in merito ad attrezzatura specifica idonea per la situazione (come i visori notturni), come se si parlasse davvero di una guerra da cui dipendono le sorti della sopravvivenza di una o dell’altra specie”.

Con queste parole inizia il lungo comunicato stampa di Tiziana Nanni e Angelo Spanò. Co-portavoce metropolitani di Europa Verde Genova, che tornano sulla gestione della fauna selvatica, alla luce della prossima manifestazione organizzata da Coldiretti per chiedere una ulteriore stretta contro i cinghiali, evocando una riforma della caccia. Ovviamente in senso espansivo

