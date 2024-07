Corruzione, i nuovi accertamenti sul maxischermo: “Nel 2022 Maurizio Rossi ha regalato alle liste di Toti 80mila euro di passaggi elettorali”

Genova. Al comitato Giovanni Toti e alle liste elettorali collegate la Società editoriale Ptv spa, di proprietà di Maurizio Rossi, editore di Primocanale, nel 2022 avrebbe regalato quasi 80mila euro di passaggi pubblicitari elettorali sul maxi schermo del grattacielo di piazza Dante. La cifra emerge dall’analisi del server del sistema che gestisce il pannello luminoso che è stato sequestrato dai finanzieri nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Maurizio Rossi, editore di Primocanale è indagato nell’inchiesta per finanziamento illecito insieme a Francesco Moncada (ex consigliere di Esselunga), Giovanni Toti e Matteo Cozzani che sono indagati per corruzione. L’ipotesi è che a pagare i passaggi non previsti dai contratti tra il Comitato Toti e la Ptv, sia stata almeno in parte proprio Esselunga (attraverso la società Media Italia, che ne cura la pubblicità) in una partita di giro in cambio di velocizzazioni delle pratiche per l’apertura di due nuovi supermercati.

