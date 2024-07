E’ morta la bambina di sei anni ritrovata priva di sensi in piscina

Liguria. E’ morta la bambina di sei anni soccorsa giovedì 4 luglio in una piscina a Sesta Godano (La Spezia) e ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Gaslini di Genova.

“Con profondo rammarico, la direzione Sanitaria dell’istituto Gaslini comunica l’avvenuto decesso, essendosi da poco concluso il periodo di osservazione – si legge in una nota del nosocomio – Nonostante gli sforzi tempestivi e coordinati del personale medico del 118, la piccola non è riuscita a superare la gravità della situazione. L’Ospedale Gaslini esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

