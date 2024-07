Gli spezzini hanno versato in media 5.270 euro di Irpef

Quella della Spezia è la 31esima provincia italiana per Irpef versata. Ogni spezzino infatti versa in media 5.270 euro di imposta sul reddito delle persone fisiche che corrisponde a un reddito medio dichiarato di 24.403 euro. Lo rileva uno studio della Cgia di Mestre che analizza i versamenti Irpef di tutte le 107 province italiane nel 2022.

Il 67% dei contribuenti liguri paga meno della media nazionale dell’Irpef versata all’erario, ciò significa che quasi sette soggetti all’esborso dell’Irpef su dieci in Liguria versano al fisco meno di 5.381 euro all’anno, l’importo medio nazionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per quanto riguarda il resto della Liguria, Genova si colloca al nono posto a livello nazionale per Irpef media versata all’erario con 5.891 corrispondente a un reddito complessivo medio dichiarato di 25.649 euro, seguita appunto dalla Spezia. Savona al 37esimo posto (5.145 euro di Irpef, reddito medio di 23.792 euro) e Imperia al 71esimo (4.458 euro di Irpef, reddito medio di 21.108 euro).

