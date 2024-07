Luci sul Kivu. Concerto per le donne del Congo a Casa Gavoglio

Genova. Il genocidio in RD Congo prosegue nel silenzio internazionale e nei profitti di multinazionali e stati “occidentali” che hanno tutti gli interessi perchè questo silenzio continui. Lo stupro delle donne è usato come arma di guerra e mezzo di annientamento sociale e umano da parte dei gruppi armati che permettono a mandanti istituzionali di restare nell’ombra. Tante sono le realtà e le associazioni congolesi che si sono attivate dal basso in questi anni per supportare chi subisce queste violenze.

Per continuare ad accendere un faro su questo dramma ordito dalla domanda di mercato globale, e per sostenere il Microcredito alle donne nel Sud Kivu, appuntamento sabato 6 luglio a Casa Gavoglio dalle 18. In concerto i Dipende dal Contesto, Ripercussioni Sociali e gli Sciaké.

