Malore a bordo di una nave e velisti alla deriva: doppio intervento della Guardia Costiera

Genova. Giornata movimentata per la Guardia Costiera genovese impegnata oggi in due interventi per mettere in salvo persone presenti su imbarcazioni. Gli interventi sono stat condotti in sinergia con i vigili del fuoco di Genova e il personale dedicato all’elisoccorso.

Il primo episodio si è verificato questa mattina quando dalla navae Mega Express Five è arrivata la richiesta di aiuto per un passeggero di 21 anni colto da improvviso malore. L’imbarcazione si trovava a 40 miglia dalla costa, per cui il recupero è stato effettuato grazie all’elicottero Drago insieme alla motovedetta Guardia Costiera SAR 865 di Cp la Spezia. Il giovane è stato poi portato in condizioni stabili al San Martino di Genova.

