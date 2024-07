Meteo, fine settimana all’insegna delle nuvole con qualche goccia di pioggia sulla Liguria

Liguria. Il transito di una perturbazione a nord dell’arco alpino determinerà l’afflusso di correnti umide verso la nostra regione, per questo motivo ci attende un fine settimana con un aumento della nuvolosità e qualche locale goccia di pioggia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la mattinata e le ore centrali della giornata nuvolosità in aumento, in particolar modo tra savonese e genovesato occidentale, possibili pioviggini o brevi piovaschi associati soprattutto in prossimità dei rilievi montuosi. Nel corso del pomeriggio transito di nubi medio-alte e schiarite, persisterà della nuvolosità marittima sul savonese e sul genovesato più occidentale, non si esclude qualche locale e residua goccia di pioggia.

