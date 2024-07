Migranti ospitati ai Camaldoli, i residenti di Quezzi chiedono incontro con il prefetto: “Situazione fuori controllo”

Genova. Dopo la notizia della scelta da parte della prefettura di trasferire i migranti ospitati nell’ex ostello della gioventù presso il cas dei Camaldoli, i residenti della zona, vale a dire di via del Palazzo e via del Brusato di Quezzi sono tornati a denunciare una situazione considerata “fuori controllo” e che di fatto sta creando preoccupazioni e timori.

Per questo motivo il comitato di Comitato “Genova, Via del Palazzo e via del Brusato“, ha scritto una lettera aperta al nuovo prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco, chiedendo di essere ricevuti e ascoltati al più presto. Al centro della lettera la presenza della struttura dei Camaldoli che già oggi ospita decine di migranti e che nei mesi scorsi era più volte finita agli onori della cronaca per diversi guasti e relativi sversamenti alla rete fognaria e per la protesta degli ospiti stessi per la gestione della struttura.

