Natale: “Da due mesi Liguria ha presidente ai domiciliari: Meloni firmi la sospensione”

“Elly Schlein non straparla. Anzi, sa in maniera puntuale quel che dice. Sono i capigruppo di maggioranza che non conoscono la legge e neppure l’italiano. La segretaria ha affermato due cose diverse: una sul piano normativo e una sul piano politico”. Così all’agenzia Dire il segretario del Partito democratico in Liguria, Davide Natale, rispondendo agli attacchi dei capigruppo della maggioranza regionale alla segretaria dem che ieri mattina aveva chiesto a Giorgia Meloni perché non avesse ancora sospeso il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio.

“Schlein ha chiesto a Meloni di fare quello che prevede il decreto legislativo 235 del 2012 – spiega Natale – una volta ottenuta la nota della Prefettura che informava la presidenza del Consiglio dei ministri dell’arresto di Toti, cosa che è stata fatta il 21 maggio, Meloni avrebbe dovuto firmare un Dpcm in cui viene accertata la sospensione di Toti, per poi inviare tutto al consiglio regionale per i conseguenti provvedimenti di legge”. Ma, sottolinea il dem, “sono passati due mesi e questa cosa non è ancora avvenuta. Il precedente più lungo era stato per l’allora presidente della Regione Basilicata, Marcello Pitella, per cui passarono 35 giorni. Meloni ha battuto il record”.

