Rapallo: il comandante Giuseppe Battaglia ha lasciato la città

Non ci sono state cerimonie ufficiali. Il comandante la stazione carabinieri di Rapallo, il maresciallo Giuseppe Battaglia, ha lasciato la città per assumere altro incarico a Genova. Giuseppe Battaglia era nel Tigullio da una vita; una presenza discreta, ma importante in una città in via di trasformazione con l’arrivo di molti stranieri, centro turistico importante. Battaglia è persona stimatissima, la sua presenza e il suo lavoro sono sempre stati apprezzati. A lui il grazie della città per il lavoro svolto e gli auguri per il nuovo incarico. In attesa di dare il benvenuto al nuovo comandante.

