Rapallo: prima seduta dell’era Ricci; accenni propositivi e nessuna polemica

Sala gremita e commozione per il giuramento di Elisabetta Ricci, prima donna sindaco di Rapallo. E’ seguita l’elezione del presidente del Consiglio, con quattro schede bianche, di Mentore Campodonico e conseguente sermone con orizzonti internazionali e programma di legislatura. Ricci ha quindi dato lettura della nomina già nota degli assessori: Giorgio Tasso (vicesindaco); Eugenio Brasey; Filippo Lasinio; Antonio Piazza. Nel suo intervento Ricci ha confermato la creazione di una società in house per la gestione diretta dei parcheggi e la costruzione di un autosilo da 300 posti dietro alla stazione. Assente Armando Ezio Capurro, ha preso la parola Pier Giorgio Brigati (capogruppo) che ha ricordato come l’attuale maggioranza abbia vinto per poche centinaia di voti e che la città è quindi rappresentata anche dall’opposizione.

Sono seguiti gli interventi di Andrea Rizzi (capogruppo lista Ricci sindaco); Antonella Aonzo (capogruppo lista per Bagnasco Forza Italia) che ha ricordato che il suo gruppo voterà secondo coscienza; Elisabetta Lai ( capogruppo lista Fratelli d’Italia) che ha esaltato il lavoro svolto dalla precedente amministrazione; Salvatore Alongi ha espresso gli auguri a sindaco e giunta e ha sottolineato come la continuità sia rappresentata da Filippo Lasinio, ricordando l’intenso lavoro da lui svolto; ha anche ricordato il ruolo positivo dell’ex sindaco Carlo Bagnasco e dell’ex vicesindaco Pier Giorgio Brigati che oggi siede sui banchi dell’opposizione; ha annunciato che il suo voto sarà sempre ponderato. Gaia Mainieri (Capogruppo Noi con Capurro) invita a valorizzare Cultura, il Turismo e Servizi sociali. Andrea Carannante (capogruppo) annuncia che darà voce a chi in vittà voce non ha mai avuto. Infine Francesco Angiolani (capogruppo) ricorda il tema Parco di Portofino e i problemi di San Michele. Andrea Annichiarico (capogruppo) annuncia che porterà in consiglio le problematiche della città. Fabio Proietto ricorda il percorso che ha portato all’elezione di Elisabetta Ricci.

