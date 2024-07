Rixi: “Sinistra vuol tornare a governo Liguria per prendersi meriti opere o per fermarle”

“Oggi in Europa l’equilibrio lo deve dare il nostro governo, che è l’unico governo stabile e l’unico che alle Europee ha ottenuto un aumento dei consensi, tutti e tre i partiti di governo hanno aumentato i voti”. Così il vice ministro al Mit Edoardo Rixi ieri sera dalla Sala Dante dove ha preso parte alll’iniziativa che ha portato alla Spezia il generale Roberto Vannacci, neoeletto all’Europarlamento con la Legha. Per il vice ministro del Carroccio “bisogna cambiare la maggioranza in Europa. In democrazia, quando una coalizione sbaglia, ne subentra un’altra. Oggi abbiamo un Paese, l’Italia, che cresce, che negli ultimi anni per la prima volta è cresciuto più degli altri Paesi; abbiamo una centralità, un governo stabile e una visione chiara, che deve contaminare le altre nazioni europee” e, ha sottolineato, “dobbiamo iniziare a immaginare un’Europa diversa”. Per quanto riguarda la composizione dei gruppi all’Europarlamento, questo, ha detto, “dipenderà molto da come andranno le elezioni in Francia”; sul governo europeo che verrà, ha affermato che “i giochi non sono finiti e l’unica certezza è che il nostro governo, indipendentemente da quella che sarà la maggioranza in Europa, sarà il più stabile e influente, e questo già sarà un problema per l’Europa così com’è stata concepita fino adesso, un’Europa a trazione delle aree industriali del Nord del continente”. Interpellato dal moderatore Pietro Senaldi in merito all’adesione della Lega al gruppo dei Patrioti – “il gruppo della Meloni”, ha evidenziato il direttore di Libero – Rixi ha osservato: “Intanto siamo al governo con la Meloni, non con altri, quindi mi sembra che tutto questo vada in una direzione di un certo tipo. Poi purtroppo mi ricordo che in vista delle elezioni europee Forza Italia diceva che, vinca la destra o la sinistra, noi ci alleeremo con chi vincerà. Non mi sembrano quelli che fanno pendere la bilancia, ma quelli che arrivano dopo che hai vinto: quando finisce la battaglia arrivano dalle retrovie quelli che nel frattempo erano in fureria: questa mi sembra un po’ la situazione di Forza Italia. E’ chiaro che da questo punto di vista non può essere questo l’atteggiamento del nostro Paese”.

Non è poi mancata una domanda sul futuro della regione. “Che ne sarà della Liguria dipenderà dai liguri. Non dipende dal tribunale, non dipende da Giovanni Toti, ma da tutti noi – ha detto Rixi -. Dobbiamo capire se possiamo accettare che una regione cada perché qualcuno la vuol far cadere a prescindere dalla volontà dell’elettorato. Mi aspetto che non ci possa essere scippata la democrazia. L’anno prossimo in ogni caso si andrà a elezioni e bisogna prepararsi alla campagna elettorale, che sarà dura. Ci impegneremo in una campagna porta a porta, strada per strada, per far sì che il processo di sviluppo di questa regione continui, perché Spezia è cambiata, Genova è cambiata, la Liguria è cambiata”. Il vice ministro ha altresì menzionato il report di The European House – Ambrosetti, recentemente presentato a Rapallo, “che dà dati incredibilmente positivi sulla crescita economica della nostra regione negli ultimi quattro anni rispetto alle altre regioni italiane. Si è molto ridotta la distanza dalle regioni principali”. E, ancora, ha osservato: “La Liguria oggi è la regione con il più alto tasso di investimenti Pnrr del Paese. Perché la sinistra improvvisamente vuol tornare a governarla, utilizzando tutti i metodi possibili immaginabili? Perché vuole prendersi il merito delle opere che noi abbiamo portato a vanti o peggio ancora per fermarle”. Il vice ministro ha aggiunto di aspettarsi che, “a prescindere dalle scelte che faranno la magistratura, il Riesame, Giovanni Toti, noi continueremo a governare la Regione, non per fare gli interessi dei nostri partiti, ma per fare gli interessi del nostro territorio”; rilevando inoltre, sulla situazione del presidente Toti, che “la Legge Severino prevede la decadenza dalla condanna in primo grado: oggi non c’è nemmeno un rinvio a giudizio. Quindi noi facciamo decadere un presidente per il quale tra sei mesi il tribunale potrebbe dire: abbiamo sbagliato, non rinviamo a giudizio perché non c’è niente?”.

