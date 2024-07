Saldi al via anche in Liguria tra incognita meteo e concorrenza online: “In sconto merce che ancora non abbiamo finito di pagare”

Genova. Primo giorno di saldi anche in Liguria, e il meteo mai come quest’anno fa partire vendite e sconti in salita. Dopo settimane di pioggia e tempo instabile, infatti, arrivano le prime vere giornate di sole e mare a richiamare potenziali clienti in spiaggia. A questo si aggiunge poi che proprio il clima ha rallentato non poco le vendite soprattutto sul fronte abbigliamento, con costumi, prendisole e abiti estivi rimasti a languire sugli scaffali. Morale: per molti commercianti gli sconti partono in concomitanza con il periodo in cui si potrebbe iniziare a vendere le collezioni già ordinate e pagate a prezzo pieno.

“La stagione di fatto sta partendo adesso, perché tra tutti i problemi che ci già ci sono in termini di spesa e concorrenza, il meteo ha inciso molto sul nostro lavoro – conferma Manuela Carena, presidente ligure di Federmoda Confcommercio – dobbiamo scontare subito merce che dobbiamo ancora finire di pagare e pagata a prezzo intero al produttore, va da sé che questo crea grossi problemi: abbiamo venduto troppo poco quest’anno per far tornare i conti”.

In Liguria gli sconti e le promozioni nei negozi dureranno 45 giorni e termineranno lunedì 19 agosto. La data di inizio, così come stabilito in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo, dal 2023 è stata unificata su quasi tutto il territorio nazionale, una decisione che non convince le associazioni di categoria: “Ribadiamo come ogni anno che le date sono sbagliate, non hanno senso così anticipate – sottolinea Carena – d’altronde tenendo conto delle vendite promozionali e dell’e-commerce credo sia anacronistico parlare ancora di saldi. E avere una data unificata a livello nazionale è da un certo punto di vista una piccola vittoria. Se ogni Regione potesse agire in autonomia noi potremmo anche spostare a settembre, come chiedono alcuni, ma Piemonte e Lombardia magari inizierebbero ugualmente a luglio. Non è così semplice posticipare”.

