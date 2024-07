Da Comunicazione Comune di Sestri Levante

Nella giornata di giovedì 4 luglio, una bimba di 7 anni, in gita alle piscine di Sesta Godano con il Centro Estivo di Sestri Levante, è andata in arresto cardiaco per cause ancora da accertare. La bambina è stata immediatamente soccorsa dalle educatrici abilitate alle manovre di rianimazione, dal personale addetto al salvamento, dai militi della Croce Rossa e dalla Guardia medica accorsa nel giro di pochi minuti.

» leggi tutto su www.levantenews.it