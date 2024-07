Tra un anno la nuova nave per Comsubin, permetterà immersioni fino a 300 metri

Lo scafo galleggiante della nuova unità di soccorso sommergibili e attività subacquee che sarà assegnata al Comsubin sarà varata a luglio del 2025. Lo ha annunciato il Cantiere navale Cimar di San Giorgio di Nogaro, parte del gruppo T. Mariotti a sua volta parte di Genova Industrie Navali. E proprio a Genova sarà trasferito lo scafo galleggiante, oggi in stato avanzato di lavorazione, entro il prossimo ottobre per la seconda fase dei lavori. Già realizzati i basamenti delle imponenti gru, il foro del moon pool, gli assetti diving e il ponte per le operazioni di soccorso sommergibili.

Sostituirà Nave Anteo, da oltre quarant’anni in servizio. La nave si chiamerà Olterra, come il mercantile modificato utilizzato dagli incursori nella Seconda Guerra Mondiale come base segreta per alcune operazioni nell’inespugnabile porto di Gibilterra. Una storia raccontata dai cimeli del Museo Tecnico Navale della Spezia.