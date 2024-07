Tragedia in piscina, la Procura indaga sui soccorsi alla bimba

Sestri Levante piange la morte della bambina di 7 anni che ieri si è spenta all’ospedale Gaslini di Genova, dove era giunta nella giornata di giovedì da Sesta Godano. Qui era arrivata insieme al centro estivo del comune di Sestri Levante. Stava trascorrendo una giornata di svago in piscina con altri venticinque coetanei delle scuole materne e primarie di Pila, Val di Canepa e alcune assistenti.

“In un tempo apparso infinito sono stati molteplici e ripetuti i tentativi che alla fine hanno permesso al cuore di riprendere il battito. Dopo essere stata stabilizzata, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la situazione è apparsa subito più che disperata – spiega il sindaco Francesco Solinas -. I genitori sono stati accompagnati al Gaslini dai nostri servizi sociali che, nell’attesa fatta da lunghe ore di angoscia, non li hanno mai lasciati soli. Ieri, nel primo pomeriggio, i medici hanno dovuto comunicare alla madre e al padre che non vi era più spazio per la speranza”.

